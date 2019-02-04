Нефть теряет в цене после роста на предыдущей неделе

Москва, , 18:58 — REGNUM Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) в понедельник, 4 февраля, упала более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте в ходе торгов снижалась на 3,4% — до $53,38 за баррель.

Апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 2,22% — до $61,37 за баррель.

Напомним, на минувшей неделе нефть росла на фоне новостей о снижении числа буровых установок в США. Стоимость барреля WTI поднималась выше $55 впервые с ноября минувшего года.