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Нефть теряет в цене после роста на предыдущей неделе

Экономика

Цена на нефть WTI упала на 3,4%

Москва, 4 февраля 2019, 18:58 — REGNUM  Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) в понедельник, 4 февраля, упала более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте в ходе торгов снижалась на 3,4% — до $53,38 за баррель.

Апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 2,22% — до $61,37 за баррель.

Напомним, на минувшей неделе нефть росла на фоне новостей о снижении числа буровых установок в США. Стоимость барреля WTI поднималась выше $55 впервые с ноября минувшего года.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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