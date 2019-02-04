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Нефть WTI дешевеет более чем на 3%

Экономика

Цены на нефть становятся нестабильными

Нью-Йорк, США, 4 февраля 2019, 18:48 — REGNUM  На торговых площадках в Нью-Йорке цены на техасскую легкую нефть марки WTI упали более чем на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже сегодня, 4 февраля.

К 18:09 по московскому времени стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,4% — до $53,38 за баррель.

Одновременно с этим на торгах в Лондоне стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent упали на 2,22% — до $61,37 за баррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля нефтяные котировки скакнули вверх более чем на 3% после того, как в США были опубликованы данные о существенном снижении числя нефтяных буровых установок. Число установок уменьшилось на 15 штук — до 847.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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