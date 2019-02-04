Счетная палата РФ недовольна, как власти распоряжаются землей

Москва, , 18:44 — REGNUM На 1 января 2018 года в РФ 63% федеральных земель площадью 618 млн гектар оставались не вовлечены в хозяйственный оборот. О неэффективном обращении органов государственной власти с землями в федеральной собственности сообщила Счетная палата РФ на своем официальном сайте.

Проверка СП РФ показала, что действующая система сбора и обработки информации в рамках земельного мониторинга и учета федерального имущества не может обеспечить достоверность сведений по земельным участкам. Данные за 2017 год, которые предоставило Росимущество и Росреестр не соответствую друг другу. Расхождение сведений в ведомствах объяснили разными методологиями, которые они применяют. Росреестр учитывает только зарегистрированные права, а Росимущество учитывает земли, которые не поставлены на кадастровый учет.

Федеральные земли сдают в аренду преимущественно без конкурентных процедур. Доходы же, которые поступают от аренды участков не достаточны.

«По итогам 2017 года в федеральный бюджет поступили 9,8 млрд рублей. При этом регионам земля приносит значительно больший доход — 24,8 млрд рублей — хотя в их распоряжении меньшие объемы земель», — отметил аудитор СП РФ Максим Рохмистров.

При этом нет единой системы, по которой определяют размер арендной платы. Сейчас стоимость, по которой сдают участок, рассчитывают на основании федеральных законов, постановлений правительства и приказов Минэконома и Минтранса РФ. Такая система не только сложна и не эффективна, но и создает коррупционные риски — появляется возможность рассчитать сразу несколько арендных ставок по одному участку, считают в СП РФ.

Счетная палата также сообщила, что выявила признаки коррупции и ущерба имущественным интересам России. За земли Тушинского аэродрома площадью 200 гектар инвесторы-застройщики до сих пор платят по ставкам, которые в 2005 году правительство Москвы установило для аэроклуба им. В.П.Чкалова. Кроме того, территориальное управление Росимущества по городу Москве узаконило аренду земли под торговыми ларьками вдоль железной дороги у станции метро Савеловская, нарушив тем самым законодательство.

«Везде в Москве их снесли, а тут на федеральном уровне узаконили», — отметил аудитор СП РФ.

По итогам контрольных мероприятий СП РФ предложила разработать стратегический документ, который определили бы целевые показатели оборота земельных участков. Неразграниченные же земли, по мнению Счетной палаты, следует передать в собственность региона и разработать единую нормативную базу, которая бы регулировала порядок передачи земли в аренду и правила расчета стоимости за эту услугу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Счетная палата РФ обнаружила нарушения при закупке иностранного ПО в госучреждениях на сумму 3,3 млрд рублей.

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