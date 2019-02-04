На развитие кластера Арзамас – Дивеево – Саров направят 1 млрд рублей

Нижний Новгород, , 18:27 — REGNUM На развитие кластера Арзамас — Дивеево — Саров направят более 1 млрд рублей в период до 2021 года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Соответствующее постановление о распределении субсидий на создание инфраструктуры туристских кластеров подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В эту году выделяемые по данной программе средства будут направлены на реконструкцию участка дороги Ардатов-Дивеево и очистных сооружений в Дивееве, строительство водозаборного узла и сети водоснабжения села. Это позволит обеспечить паломнический центр качественной коммунальной инфраструктурой и создать задел для дальнейшего развития», — уточнил губернатор.

По его словам, также ведется работа по строительству юго-восточного автомобильного обхода Дивеева, реконструкции железнодорожного вокзала и автостанций в Арзамасе.

Объем субсидий в 2019 году составит 222 млн рублей, в 2020 году — 380 млн рублей, а в 2021 — 400 млн рублей.

Напомним, председателем попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей стал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В мае 201 года создана «Управляющая компания Саровско-Дивеевского кластера». На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2018 года Никитин говорил, что Нижегородская область намерена вложить в развитие этого кластера около 2,5 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, средства на создание туристических кластеров распределены по 24 инвестиционным проектам в 22 регионах РФ.

В Приволжском федеральном округе средства направят на туристический кластер «Бурзянский» в Башкирии — 200 млн рублей, «Волжская Булгария» в Татарии — 331 млн рублей, «Чувашия — сердце Волги» — 1,8 млрд рублей, а также «Соленые озера» в Оренбургской области — 900 млн рублей.