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В Южной Корее освободят от платы за проезд по скоростной автомагистрали

Экономика

Бесплатный проезд действует только в период с 4 по 6 февраля

Сеул, 4 февраля 2019, 18:51 — REGNUM  В Южной Корее проезд по всем автомагистралям страны в течение трех дней будет совершенно бесплатным, сообщает TV Chosun.

Согласно новостному источнику, в период с 4 по 6 февраля с жителей Южной Кореи не будет взиматься плата за проезд по скоростной автомагистрали.

Согласно результатам опроса, проведенного Корейским транспортным институтом, более 48,8 млн человек сядут в новогодние праздники за руль. А 5 февраля (в Корейский новый год) — 8,85 млн человек.

Предполагается, что больше всего дорога будет загружена 4 февраля с утра, так как 25,6% жителей страны отправятся на празднование к родственникам и родным. Предполагается, что после обеда 4 февраля отправится 11,4% населения, 5 февраля утром — 19,8%, после обеда — 10,8%, 6 февраля — 14%.

А начиная со второй половины дня 5 февраля 32,7% отправится в обратный путь. Предполагается, что 31,2% отправятся обратно 6 февраля после обеда, 16,2% в первой половине дня.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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