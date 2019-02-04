Костромские власти обещают отремонтировать 160 км дорог

Кострома, , 18:04 — REGNUM Костромская область потратит в течение 5 лет 19 миллиардов рублей на ремонт дорог, сообщает ГТРК «Кострома». Финансирование работ будет осуществлено в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В текущем году местные власти обещают отремонтировать 160 километров дорог. В пятилетний план проекта по многочисленным обращениям костромичей также включены дороги межрайонного значения.

«Дальше по каждому году мы не менее 200 километров будем приводить в порядок. Это колоссальные цифры. Это очень большой объем работ. Таких объемов дорожных работ у нас в области не было уже лет 30 точно. По федеральным трассам что хотелось бы сказать: темпы также снижаться не будут. Уже наглядно все видели, что за последние 2 года федеральная трасса до Шарьи и границы Кировской области приводится в порядок. Это все будет продолжено. Будет продолжен капитальный ремонт до Судиславля. А также более 100 километров ремонтов дальше по этой трассе — Макарьевский, Мантуровский, Кадыйский районы. Кроме того, будет капитально ремонтироваться дорога на Ярославль», — отмечает директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Кананин.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в Костромской области отремонтировали и построили более 120 километров дорог. Это в 1,2 раза больше чем в 2017 году,

По данным областного департамента транспорта и дорожного хозяйства в регионе было отремонтировано:

53 километра дорог регионального и межмуниципального значения:

Нерехта-Григорцево-граница Ярославской области,

Кострома — Сусанино — Буй,

Кострома — Красное-на-Волге,

Судиславль — Галич — Чухлома,

Кострома — Нерехта,

Урень — Шарья — Никольск — Котлас.

14 километров сельских дорог в Красносельском, Межевском, Нерехтском, Октябрьском, Островском, Парфеньевском, Сусанинском, Шарьинском районах.