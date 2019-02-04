Костромские власти обещают отремонтировать 160 км дорог

Кострома, 4 февраля 2019, 18:04 — REGNUM Костромская область потратит в течение 5 лет 19 миллиардов рублей на ремонт дорог, сообщает ГТРК «Кострома». Финансирование работ будет осуществлено в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В текущем году местные власти обещают отремонтировать 160 километров дорог. В пятилетний план проекта по многочисленным обращениям костромичей также включены дороги межрайонного значения.
«Дальше по каждому году мы не менее 200 километров будем приводить в порядок. Это колоссальные цифры. Это очень большой объем работ. Таких объемов дорожных работ у нас в области не было уже лет 30 точно. По федеральным трассам что хотелось бы сказать: темпы также снижаться не будут. Уже наглядно все видели, что за последние 2 года федеральная трасса до Шарьи и границы Кировской области приводится в порядок. Это все будет продолжено. Будет продолжен капитальный ремонт до Судиславля. А также более 100 километров ремонтов дальше по этой трассе — Макарьевский, Мантуровский, Кадыйский районы. Кроме того, будет капитально ремонтироваться дорога на Ярославль», — отмечает директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Кананин.
ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в Костромской области отремонтировали и построили более 120 километров дорог. Это в 1,2 раза больше чем в 2017 году,
По данным областного департамента транспорта и дорожного хозяйства в регионе было отремонтировано:
53 километра дорог регионального и межмуниципального значения:
- Нерехта-Григорцево-граница Ярославской области,
- Кострома — Сусанино — Буй,
- Кострома — Красное-на-Волге,
- Судиславль — Галич — Чухлома,
- Кострома — Нерехта,
- Урень — Шарья — Никольск — Котлас.
14 километров сельских дорог в Красносельском, Межевском, Нерехтском, Октябрьском, Островском, Парфеньевском, Сусанинском, Шарьинском районах.