Власти Москвы потратят на полёт в Таиланд почти 10 млн рублей

Москва, , 18:03 — REGNUM Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы закупает услуги по проведению экономической конференции в столице Таиланда Бангкоке. Данные опубликованы в единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 9,9 млн рублей. В обязанности исполнителя входит разработать концепцию и организовать само мероприятие. Конференция должна пройти в период с марта по июнь, точные даты определит департамент. Цель мероприятия — развитие партнерства, делового сотрудничества, обмен опытом в области экономики и городского управления между администрацией Бангкока и правительством Москвы, создание условия для прямых деловых контактов с потенциальными зарубежными партнерами. Общее время всех мероприятий, включая перелёты, — 4 дня.

Помимо конференции, исполнитель должен организовать протокольное мероприятие на 200 человек и 5 рабочих встреч с экспертами государственных и специализированных городских учреждений по вопросам экономики, городского управления, экологии и переработки отходов.

Отдельным пунктом оговорены условия жизни спикеров, которых от Москвы запланировано не менее 3 человек. Исполнитель обязан разместить их в пятизвездочной гостинице в центре города, вблизи от места проведения мероприятия. В проживание включат питание. Перелет до Бангкока должен быть прямым или с одной пересадкой, а по прилету спикера будет ждать водитель, который владеет английским.

Что касается самого места проведения конференции, то здание должно находиться в деловой части города. В помещениях предусмотрят места и проходы для работы средств массовой информации.