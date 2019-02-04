Brexit угрожает сотням тысяч рабочих мест в туризме — WTTC

Лондон, , 17:54 — REGNUM Всемирный совет путешествий и туризма (World Travel & Tourism Council, WTTC) подсчитал угрозы Brexit для туристического сектора Великобритании и Евросоюза, 4 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно расчетам WTTC, основанным на собственной информации и данных МВФ, «жесткий Brexit» приведет к потере 308 тыс. рабочих мест в туристическом секторе Великобритании и 399 тыс. рабочих мест в туристическом секторе других стран ЕС.

Напомним, Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, однако Лондон и Брюссель до сих пор не согласовали даже предварительное соглашение о Brexit.

Читайте также: Brexit бьет по автопрому: Nissan не будет расширять производство в Британии