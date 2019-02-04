Скандальный завод напольных ПВХ-покрытий в Орле заработает в конце февраля

Орел, , 17:48 — REGNUM Запуск производства завода напольных покрытий в городе Орле намечен на конец февраля. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба правительства Орловской области по итогам совещания руководителя департамента промышленности и торговли региона Геннадия Парахина с директором ООО «АйВиСи Рус» (юрлицо завода) Михаилом Черновым.

По информации пресс-службы, «центральным вопросом обсуждения было соответствие нового завода требованиям, установленным федеральным и региональным законодательством, в частности, нормативам экологической безопасности и техническим требованиям. По словам директора ООО «АйВиСи Рус», все выданные предписания будут выполнены в ближайшее время. Запуск производства запланирован на последнюю неделю февраля».

На данный момент завершены строительно-монтажные работы, поставка и монтаж современного европейского оборудования, проведены пусконаладочные работы и запуск производства в тестовом режиме. Завершаются работы по вводу предприятия в промышленную эксплуатацию. Производственная мощность завода — 25 млн кв. метров напольных покрытий в год. На предприятии будет создано 200 новых рабочих мест. Общие инвестиции в проект заявлены в сумме 4 млрд 136,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация проекта по строительству завода по производству напольных покрытий в Орле началась в 2017 году, на базе промышленной площадки предприятия «Кока-Кола», закрывшегося в 2016 году. В 2018 году планы по строительству завода напольных ПВХ-покрытий привели к противостоянию областных властей, которые открыто поддерживали планы инвестора, с орловской общественностью. Противники строительства предприятия опасались, что запуск завода негативно повлияет на экологическую ситуацию в городе.

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