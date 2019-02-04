Интернет-магазин Ozon меняет правила доставки товаров

Москва, , 17:46 — REGNUM Крупный российский интернет-магазин Ozon решил изменить условия доставки товаров. Такие данные следуют из информации на официальном сайте Ozon.

Компания вводит аналог подписки на доставку — сервис Ozon.Premium. Суть изменения в том, что клиент может оформить услугу Ozon. Premium и в рамках этой услуги делать неограниченное количество заказов с минимальной стоимостью от 2999 рублей. Стоимость Ozon. Premium на полгода составит 1599 рублей.

Если же покупка стоит меньше 2999 рублей, то на её доставку, оплачивать которую придется отдельно, будет дана скидка в 30%, если у клиента куплен Ozon.Premium.

Генеральный директор Ozon Александр Шульгин пояснил журналистам, что ранее у магазина расходы на доставку закладывались в стоимость товара, как и во многих других интернет-магазинах. Однако теперь компания будет работать с клиентами по логистической модели.