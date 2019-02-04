Советник Трампа прокомментировал торговые переговоры с Китаем

Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт сообщил о «прогрессе» в торговых переговорах с Китаем, 4 февраля передает агентство Reuters.

В интервью журналистам Хассет заявил, что администрация президента США ожидает прорыва от поездки министра финансов Стивена Мнучина и торгового представителя Роберта Лайтхайзера в Китай.

Советник Дональда Трампа отметил, что сторонам «предстоит еще много работы», однако представители США и Китая уже «добились прогресса» в разрешении торговых споров.

Читайте также: Китайская делегация назвала переговоры в США «откровенными и продуктивными»