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Советник Трампа прокомментировал торговые переговоры с Китаем

Экономика

Сторонам «предстоит еще много работы»

Вашингтон, 4 февраля 2019, 17:40 — REGNUM  Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт сообщил о «прогрессе» в торговых переговорах с Китаем, 4 февраля передает агентство Reuters.

В интервью журналистам Хассет заявил, что администрация президента США ожидает прорыва от поездки министра финансов Стивена Мнучина и торгового представителя Роберта Лайтхайзера в Китай.

Советник Дональда Трампа отметил, что сторонам «предстоит еще много работы», однако представители США и Китая уже «добились прогресса» в разрешении торговых споров.

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Торговая война между Китаем и США
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