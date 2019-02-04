В Тверской области создается новый государственный индустриальный парк

Тверь, , 17:35 — REGNUM Более 4,7 млрд рублей, согласно предварительны договоренностям, могут достичь инвестиции в индустриальный парк «Боровлёво-3», создаваемый в Тверской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в пресс-службе главы региона. Новые предприятия позволят открыть более 600 рабочих мест.

«Необходимо обеспечить на территории Верхневолжья условия для крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», — считает губернатор Игорь Руденя. Именно привлечение и поддержка инвесторов, отмечает глава региона, является одним из ключевых факторов развития региональной экономики.

По информации пресс-службы правительства региона, всего в результате реализации инвестиционных проектов на территории индустриального парка «Боровлёво» в Калининском районе вложено уже около 9 млрд рублей, создано более 4,6 тысячи рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в консолидированный бюджет Тверской области составляют более 182 млн рублей. В настоящее время работают площадки «Боровлёво-1» и «Боровлёво-2», якорными инвесторами являются компании Ozon.ru, Paulig, «Парето-Принт» и другие.

«Боровлёво-3» наряду с проектируемым парком «Эммаусс» должен стать государственными индустриальным парком Тверской области. На создание обоих парков планируется получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Участки на территориях парков инвесторы смогут получать бесплатно, коммуникации, строительство дорог обеспечивается за счет бюджета области.

Всего на территории Тверской области сегодня действует шесть индустриальных парков: «Боровлёво» и «Раслово» в Калининском районе, «Две башни» и «Композит Сити» в Твери, «MSB-Удомля» в Удомельском городском округе, «Итомля» в Ржевском районе. В числе резидентов — известные компании «Hitachi», «Paulig», «Ozon.ru», «SKF». Общий объем инвестиций реализованных проектов в уже действующих индустриальных парках составил более 17,7 млрд руб.