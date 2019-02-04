На Украине создали новую компанию-оператор газотранспортной системы

Киев, , 17:24 — REGNUM На Украине зарегистрирована новая компания «Оператор газотранспортной системы Украины» в рамках юридического отделения от национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» функций по транспортировке газа. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза», который входит в структуру «Нафтогаза».

Напомним, что ещё в 2014 года Верховная рада разрешила кабинету министров Украины создать оператора ГТС республики, в котором до 49% акций могут принадлежать инвесторам из США и Европейского союза. Украинские власти хотят затащить американских и евросоюзных инвесторов в управление украинской ГТС, чтобы попытаться через Вашингтон и Брюссель заставить Россию прокачивать свой газ именно по украинскому транзитному маршруту.

Именно для этого и было затеяно выделение оператора ГТС в отдельную структуру. Однако тут есть некоторая сложность, связанная с судебными разбирательствами «Натофгаза» с Газпромом. Украинская сторона хотела, чтобы Стокгольмский арбитраж разрешил выделить из «Нафтогаза» отдельный оператор ГТС и ему были бы переданы все претензии к Газпрому по транзиту газа. Но Стокгольмский арбитраж эту просьбу не выполнил.

В итоге новая компания «Оператор газотранспортной системы Украины» получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ, но пока не получит их в полное распоряжение.