Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Продолжается прием заявок на конкурс СМИ «Экономическое возрождение России»

Экономика

К участию в конкурсе приглашены журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, республикан¬ских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий

Москва, 4 февраля 2019, 17:16 — REGNUM  Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России пригласили журналистов, редакции и редакционные коллективы средств массовой информации принять участие во всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2018 года. Как сообщили в пресс-службе ТПП, к участию в конкурсе приглашены журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, республикан­ских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.

Конкурс проводится в два этапа. На региональный этап конкурса заявки подавались до 1 февраля (проводится территориальными ТПП, комитетами ТПП РФ, отраслевыми ассоциациями и союзами предпринимателей совместно с региональными отделениями Союза журналистов России).

На федеральный этап конкурса заявки подаются до 1 марта (проводится Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России).

Победители конкурса получают дипломы Торгово-промышленной палаты РФ и Союза журналистов России, а также ценные призы. Гран-при конкурса вручается победителю по теме года. Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» состоится 11 апреля в МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре, д. 4.

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Конкурсы профессионального мастерства
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