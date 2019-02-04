«В США не может быть справедливой экономики» — сенатор Берни Сандерс

Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Существующий в США уровень неравенства доходов не позволит этой стране создать уверенную демократию и справедливую экономику, считает влиятельный сенатор Берни Сандерс. Делая свое заявление на фоне сообщений о том, что в США за неделю резко выросло число заявок на пособие по безработице, на своей странице в «Твиттере» Сандерс пишет:

«Помните, Трамп обещал, что его налоговые послабления богатым дадут дополнительные 4000 долларов в карманы семей среднего класса? Реальность: бонусы для средних рабочих выросли всего на два цента в час с тех пор, как налоговый план Трампа был подписан как закон. Два цента.

Гротескный уровень неравенства доходов с моральной, экономической и политической точки зрения является большой проблемой, с которой мы сталкиваемся. У нас не может быть жизнеспособной демократии или справедливой экономики, когда так мало людей имеют так много, а так много имеют так мало».

Как сообщало ИА REGNUM, число американцев, обращающихся за пособием по безработице, достигло самой высокой отметки с сентября 2017 года, при том, что неделей раньше был показан 49-летний минимум по этому показателю.