Стартовал ежегодный конкурс «Золотой Меркурий»

Москва, , 17:03 — REGNUM Торгово-промышленная палата РФ пригласила российские малые предприятия и предприятия-экспортеры принять участие в конкурсе на соискание национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2018 года. Конкурс проводится ежегодно Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Государственной думы РФ и Совета Федерации РФ и Министерства экономического развития РФ на безвозмездной основе среди российских малых предприятий (в сфере промышленного производства, в сфере строительства, в сфере производства потребительской продукции, в сфере услуг, в агропромышленном комплексе, в сфере инновационной деятельности) и предприятий-экспортеров (в сфере промышленного производства, в сфере производства потребительской продукции, в сфере услуг, в сфере международного инновационного сотрудничества), а также малых семейных предприятий.

Конкурс проходит в два этапа: региональный и отраслевой (до 15 марта 2019 года проводится территориальными ТПП и объединениями предпринимателей) и федеральный (срок подачи заявок до 10 апреля 2019 года проводится ТПП РФ).

Победителей конкурса определяет Национальный экспертный совет, который формируется из представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, ТПП РФ, территориальных торгово-промышленных палат, объединений предпринимателей, научных, общественных, коммерческих и других организаций. Победители конкурса награждаются дипломами ТПП РФ, эксклюзивными статуэтками «Золотой Меркурий» и ценными призами. Лауреатам конкурса вручаются дипломы ТПП РФ и памятные медали. Победителям и лауреатам конкурса предоставляется право использования эмблемы конкурса как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг.

Торжественная церемония вручения премии пройдет 10 июня в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской наб., д. 14.