«Северные потоки» преодолевают барьеры евробюрократии

Москва, , 09:07 — REGNUM «Северный поток — 2» — это проект, который с самого момента своего старта находится в сфере особого внимания высшего руководства России. Почему на пути этого проекта возникает столько препятствий со стороны заинтересованной в его реализации Европы, рассказывает автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Строительство газопровода СП-2, несмотря на все американские и европейские препятствия, идет по графику. Сам проект, предусматривающий значительное увеличение возможностей поставки газа в Европу, конечно же, в первую очередь преследует экономические цели. Но «идеологическая нагрузка» рыночного либерализма, усиленно проталкиваемая европейской бюрократией, заставляет работать российскую сторону в условиях повышенной сложности. Речь идет о т.н. энергопакетах — сводах правил, выработанных и распространяемых Еврокомиссией, регламентирующих энергетическую» отрасль с целью привить «рыночную конкуренцию» даже вопреки элементарной логике.

Так, например, предшественник СП-2, газопровод «Северный поток — 1» удалось запустить на полную мощность только в 2018 году, преодолев совершенно надуманные предлоги о «возможностях диверсификации». Как организована (а, точнее, дезорганизована) собственная газовая система Европы, почему она стала такой исторически и как, наконец, российские компании справляются со своей миссией в этих нелегких условиях?

Читайте статью Архитектура «Северного потока — 2»: газовые мечтания Европейской комиссии, а также другие статьи Бориса Марцинкевича, посвященные различным аспектам мировой и российской энергетики.