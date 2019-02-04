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ВВП России впервые превысил 100 трлн рублей

Экономика

Рост ВВП страны в 2018 году, по предварительной оценке, составил 2,3%

Москва, 4 февраля 2019, 16:35 — REGNUM  Объём ВВП России за 2018 год вырос на 2,3% и в текущих ценах впервые в истории превысил 100 трлн рублей. Соответствующие данные приводит 4 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«Объём ВВП России за 2018 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 103 трлн 626,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Росстат пересмотрел свою оценку показателей ВВП России за предыдущие годы, отменив данные о рецессии в 2016 году.

Согласно последним подсчётам Росстата, ВВП страны в 2016 году не понизился на 0,2%, а вырос на 0,3%. Оценка роста ВВП в 2017 году была повышена с прежних 1,5% до 1,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: Росстат пересмотрел оценку ВВП России в 2016-2017 годах

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