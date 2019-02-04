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Крупный дагестанский завод отстоял своё право на существование

Экономика

Ранее предприятие требовали признать банкротом

Махачкала, 4 февраля 2019, 16:38 — REGNUM  Дагестанский машиностроительный завод «Авиаагрегат» не будет признан банкротом. Не найдены доказательства финансовой несостоятельности предприятия, в частности, его неспособности платить по долгам, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе Арбитражного суда республики.

Напомним, с требованием признать ОАО «Авиаагрегат» банкротом в конце ноября в суд обратилась Дагестанская сетевая компания. Как отмечал истец, завод не платил за электроэнергию в период с апреля по июнь 2015 года. Таким образом, была накоплена задолженность в размере более 1,2 млн рублей.

Однако суд посчитал, что на момент заседания задолженность предприятия перед сетевой компанией составляла менее 1 млн рублей. Это обстоятельство также стало основанием для отказа в удовлетворении иска.

Как сообщало ИА REGNUM, завод по производству аэродромного оборудования и изделий оборонной промышленности «Авиаагрегат» был основан в 1971 году. С 1994 года предприятие одновременно с военной продукцией стало производить и изделия автомобильной техники. Сегодня продукция завода поставляется как в регионы России, так и на территорию более 40 стран мира.

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