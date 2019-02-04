Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Korean Air заняла 10 место в рейтинге Flight Stat

Экономика

Средний показатель компании составил 73,2%

Сеул, 4 февраля 2019, 16:21 — REGNUM  Южнокорейская авиакомпания Korean Air вошла в топ-10 авиакомпаний, у которых самый высокий процент прибытия рейсов по расписанию, сообщает Maeil Business Newspaper.

По данным интернет-портала по отслеживанию самолетов в режиме реального времени Flight Stats, южнокорейская авиакомпания заняла 10-е место среди авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона по точности прибытия в место назначения.

Flight Stats ежегодно подсчитывает количество рейсов, которые прибывают в место назначения с опозданием до 15 минут после запланированного времени прибытия.

Средний показатель компании составил 73,2%, что на 11,5% ниже чем у Japan Airlines, которая заняла лидирующую строчку в данном списке с отметкой 84,7%.

Второе место досталось All Nippon Airways (84,2%), третье место — Singapore Airlines (85,9%), четвертое место — индийской авиакомпании IndiGo (81,1%), пятое — Thai AirAsia (81%). Затем следовали австралийские авиакомпании Virgin Australia и Qantas, индийские авиакомпании Jet Airways и SpiceJet, после чего 10-ку замыкала Korean Air.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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