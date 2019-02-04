Нефть пробила весомый уровень поддержки $63

Москва, , 16:09 — REGNUM Торговая сессия 4 февраля открылась ростом цен на нефть. Утром баррель нефти марки Brevt дорожал на 0,84% и торговался на отметке $63,37. К слову, это десятидневный максимум, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Жанна Кулакова.

Компания Baker Hughes 1 февраля сообщила о снижении количества буровых установок на 15 штук до уровня восьмимесячных минимумов. Это хорошие новости для нефти, как и тот факт, что доллар слабеет на международном рынке. Кроме того, котировки могут двигаться вверх под влиянием геополитических факторов. В фокусе внимания инвесторовсанкции США против Венесуэлы.

«Несмотря на то, что по сути, поставки венесуэльской нефти не запрещены (речь идет лишь о заморозке денежных средств на счетах), данный факт все же может вызвать сокращение экспорта в США. Хотя, с другой стороны, запасы нефти американской стороны растут, и далеко не факт, что ситуация вокруг Венесуэлы сможет фундаментально повлиять на нефтяные цены», — полагает эксперт.

Еще одним «незакрытым» геополитическим вопросомявляется разрешение американско-китайского конфликта. Это фактор давления на цены, причем фактор среднесрочного характера.

«Так или иначе, в фокусе внимания остаются геополитические новости. Баррель Brent пробил весомый уровень поддержки $63 и в настоящий момент идет попытка закрепления выше этого уровня. Учитывая отсутствие важных запланированных новостей, в ближайшее время восходящая динамика может сохраниться, и цена достигнет уровня $63,75−64,00. В случае неудачной попытки закрепления котировки могут снизиться до $61,80−62,00», — считает Кулакова.

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