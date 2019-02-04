Рублю даёт стабильность новостное затишье

Москва, , 16:02 — REGNUM Российский рубль, вероятно, сохранит стабильность курса и сегодня, 4 февраля, и застра, 5 февраля. Прежде всего, это связанно с нейтральным новостным фоном и наступившим затишьем на международном валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

По его мнению, рубль настойчиво игнорирует факторы, направленные как на его ослабление, так и на его укрепление. Ни экономические, ни политические факторы не могут оказать воздействия на курс. Это значит, что либо рубль стал совершенно «невосприимчивым», особенно к негативным факторам, либо есть объективные причины, которые смягчают реакцию на происходящие события.

«И действительно зимний период на финансовых площадках, почти всегда, сопровождается пониженной плотностью торговой среды, в которой движения курсов становятся замедленными и очень вялыми.

Стоит добавить сюда отсутствие, каких бы то ни было важных событий для российского и международного валютного рынка 5 февраля, и получается незначительные курсовые колебания вокруг текущих значений, в течение всего дня к доллару США 65,20−66,00 и к евро 74,50−75,50», — полагает эксперт.

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