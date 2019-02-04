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РЖД в 2018 году обновили парк путевой техники на 13 млрд рублей

Экономика

Для обслуживания и ремонта железнодорожной инфраструктуры было приобретено 572 единицы техники

Москва, 4 февраля 2019, 15:57 — REGNUM  Объём средств, направленных «Российскими железными дорогами» на обновление парка путевой техники в 2018 году, составил 12,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

«Всего было закуплено 572 единицы путевой техники для обслуживания и ремонта железнодорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Средства были потрачены на приобретение 49 единиц моторно-рельсового транспорта, 84 единиц ремонтной техники: путеукладочных кранов, машин для выправки пути, моторных и механизированных платформ. Также предприятие приобрело четыре щебнеочистительные машины, девять единиц снегоуборочной техники, 397 единиц специальных грузовых и пассажирских вагонов.

Свыше 2,2 млрд рублей в отчётном периоде было направлено на проведение капитального ремонта путевой техники. Всего отремонтировано 359 единиц.

Отмечается, что работа проводилась в рамках инвестиционной программы предприятия.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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