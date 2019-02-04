Tesla — компания-скандал для всего рынка: мнение

Москва, , 15:50 — REGNUM Tesla — компания-интрига для всего рынка электромобилей. Стабильно из года в год компания якобы приближается к своему банкротству, но в последний момент с легкостью выходит из пике. Компания-скандал, привлекающая к себе всеобщее внимание хотя бы из-за скандальности главной фигуры компании — Илона Маска, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Александр Ершов.

«При этом капитализация компании с каждым годом растёт и на данный момент составляет порядка $53 млрд. Не думаю, что Тесла объявит себя банкротом, тем более после появившегося слуха о возможном поглощении Теслы ещё более мощным гигантом Apple», — отметил эксперт.

Да, пока это только слухи с использованием аргументированных цифр (возможна покупка за $75 млрд), да и Тим Кук никак не комментирует данную информацию, как правило, уходя от прямого ответа. Но на рынке есть негласное правило «покупать на слухах», поэтому, если эта история получит новый виток рыночных сплетен, Акции вновь начнут расти в цене, как это было ранее.

«Также не стоит забывать, что компания начала своё взаимодействие с бюджетным сегментом рынка, выпустив Model 3, что так же даёт возможность увеличить доход компании. Всё это говорит лишь о возможном росте стоимости акций, но никак не наоборот. Поэтому можно рассмотреть Tesla как компанию для среднесрочного инвестирования», — полагает Ершов.

Как сообщало ИА REGNUM, через месяц производитель электромобилей американская компания Tesla Илона Маска может стать банкротом. В начале марта компании предстоит выплатить кредиторам почти $920 млн по облигациям, а достаточных средств у Tesla нет.

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