Дешевизна бензина в России: но граждане так не считают

Москва, , 15:42 — REGNUM Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе и в этом нет ничего удивительного или феноменального. Всем известно, что Россия — нефтяная страна, которая производит бензин у себя на территории из собственного сырья, от этого и низкие цены на бензин, хотя граждане РФ так не считают, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Анна Кокорева.

Другие страны Европы производят бензин из покупного сырья, что уже увеличивает себестоимость продукта, либо покупают готовый продукт, что еще дороже. Именно поэтому сравнивать стоимость бензина в РФ с его стоимостью в других европейских странах неправильно.

«Адекватным было бы сравнение цены на бензин с такими странами, как Саудовская Аравия, Иран, Алжир или Нигерия. Нужно анализировать, сколько стоит бензин в нефтедобывающих странах — вот такой подход был бы правильным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе, соответствующее исследование провело агентство РИА Рейтинг.

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