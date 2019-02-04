Понедельник, 4 Февраля 2019 года
15:42:28 МСК

Дешевизна бензина в России: но граждане так не считают

Экономика

Но сравнивать стоимость бензина в РФ с Европой неправильно

Москва, 4 февраля 2019, 15:42 — REGNUM  Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе и в этом нет ничего удивительного или феноменального. Всем известно, что Россия — нефтяная страна, которая производит бензин у себя на территории из собственного сырья, от этого и низкие цены на бензин, хотя граждане РФ так не считают, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Анна Кокорева.

Другие страны Европы производят бензин из покупного сырья, что уже увеличивает себестоимость продукта, либо покупают готовый продукт, что еще дороже. Именно поэтому сравнивать стоимость бензина в РФ с его стоимостью в других европейских странах неправильно.

«Адекватным было бы сравнение цены на бензин с такими странами, как Саудовская Аравия, Иран, Алжир или Нигерия. Нужно анализировать, сколько стоит бензин в нефтедобывающих странах — вот такой подход был бы правильным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе, соответствующее исследование провело агентство РИА Рейтинг.

Читайте также: Названы страны с самым дорогим и дешевым бензином в Европе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить