В Уфе осваивают производство свечей накаливания для автобусов и грузовиков

Уфа, , 15:42 — REGNUM Специалисты Уфимского агрегатного производственного объединения (УАПО, входит в холдинг «Технодинамика») завершили испытания свечей накаливания модели СН-14 и готовят к эксплуатации первую партию в количестве 500 штук, сообщает 4 февраля пресс-служба госкорпорации Ростех.

Генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков пояснил, что выпуск свечей будет осуществляться в рамках стратегии увеличения доли гражданской продукции.

Свечи накаливания СН-14 используются для подогрева корпуса электромагнитного клапана из цинкового сплава, который, в свою очередь, нагревает топливо. Изделия способны работать даже в суровых климатических условиях: при температурах до — 60 °C, а также при недолговременном (до 30 минут) погружении в воду на глубину до метра. Гарантийная наработка свечи составляет 1 тысячу включений.

«Строение свечей накаливания этой модели отвечает всем требованиям к стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам, возникающим при эксплуатации», — пояснил технический директор УАПО Игорь Зарембо.

Уфимское агрегатное производственное объединение — промышленная компания в Уфе, специализируется на разработке и производстве инновационной высокоточной техники для авиации. Предприятие выпускает электродвигатели для летательных аппаратов, преобразователи тока, электронные системы авиадвигателей, системы зажигания, авиационные свечи.

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