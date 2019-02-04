Сеул, , 15:45 — REGNUM Цена на бензин и дизельное топливо в Южной Корее перестали падать, сообщает YTN.

Согласно информации, предоставленной Корейской национальной нефтяной корпорации, средняя цена бензина на автозаправочных станциях на прошлой неделе составила 1344,7 вон (~$1,20) за литр, что на 0,8 вон меньше, чем неделей ранее.

Дизельное топливо упало на 0,6 вон за неделю до 1243,3 (~$1,11), поэтому можно сказать, что цена почти не изменилась. Цены на керосин упали на 1,4 воны до 937,5 вон (~$0,84). за литр.

Кроме того, даже цена самой дорогой марки бензина SK Energy упала на 1,6 вон до 1362 вон (~$1,22) за литр.

Самые высокие цены на бензин наблюдаются в столице страны, городе Сеуле — 1454,7 вон (~$1,3), самые низкие в городе Тэгу — 1202,6 вон (~$1,07).