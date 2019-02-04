В январе прожиточный минимум в Казахстане вырос на 2%

Астана, , 15:07 — REGNUM По итогам января 2019 года прожиточный минимум в Казахстане составил 26 915 тенге (4607 рублей), что на 1,9% больше, чем в декабре 2018 года, сообщает 4 февраля издание «Власть».

Прожиточный минимум на продовольственные товары составил 14 804 тенге (2534 рубля), на непродовольственные — 12 111 тенге (2073 рубля). Доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимает 20,5%, молочных, масложировых изделий и яиц — 16,5%, фруктов и овощей — 8,3%, хлебопродуктов и крупяных изделий — 7,5%, чая и специй — 2,2%.

Отметим, 21 ноября 2018 года аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики сообщил, что прожиточный минимум в республике на 1 ноября 2018 года составлял 28,6 тыс. тенге (5127 рублей).

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