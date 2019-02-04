Морально устарел: о прекращении выпуска «Запорожцев»

Москва, , 15:02 — REGNUM Выпуск легковых «Запорожцев» — бюджетных ЗАЗ Chance (он же устаревший Chevrolet Lanos), прекратили уже давно. Сборку Lanos остановили еще в 2017 году, завод полностью переориентирован на выпуск автобусов. В 2018 году на заводе в тестовом режиме был собран единственный ZAZ Lanos для проверки технического состояния оборудования. Весь 2018 год автодилеры распродавали остатки со складов, и январь стал первым месяцем, когда не было проведено ни одной первичной покупки легкового автомобиля сборки ЗАЗ на украинском авторынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

По его мнению, автомобильное производство вообще низкорентабельно. Даже крупные автозаводы не каждый год заканчивают с прибылью. К тому же, рынок высококонкурентный. Чтобы удержаться на волне спроса концерны постоянно вкладываются в модернизацию производства, обновление модельного ряда, выпуск и продвижение новых модификаций популярных моделей. В таких условиях сборка морально устаревших моделей вряд ли могла продержаться долго, даже если ее дотировать.

«В условиях затянувшегося экономического кризиса рассчитывать на инвестиции в модернизацию производства не приходится. Да и сам спрос на легковые автомобили сжимается и частично уходит на рынок подержанных машин. Даже относительно спокойный 2018 год, который российский авторынок отметил ростом на 12,8%, украинский завершил снижением на 2,3%. А в январе 2019 года продажи упали на 20% по сравнению с январем 2018 года», — привёл цифры эксперт.

Дешевый импорт подержанных машин теснит дорогие новые иномарки низкой ценой, а устаревшие модели местной сборки — качеством. Вслед за изменением спроса сокращается автопроизводство. В 2018 году выпуск легковых автомобилей предприятиями Украины вновь снизился, на этот раз на 22%. Всего было выпущено 5660 машин: кроме единственного ZAZ Lanos остальные 5659 машины — это автомобили Skoda, собранные на заводе «Еврокар».

"В принципе, не в каждой стране есть собственное автомобильное производство. Даже промышленная сборка иномарок есть не у всех. А до нормализации ситуации в стране, выхода Украины из экономического и политического кризиса любые разговоры о возобновлении собственного конкурентоспособного автопрома выглядят преждевременными», — высказал свое мнение Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня СМИ писали, что в январе 2019 года на Украине не было продано ни одного нового автомобиля ЗАЗ. «Запорожцы» уходят в историю.

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