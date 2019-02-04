В Севастополе чиновников накажут за плохое освоение бюджета

Севастополь, , 15:01 — REGNUM Руководителей департаментов правительства Севастополя накажут за низкое освоение бюджетных средств в 2018 году. Об этом 4 февраля на заседании правительства заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Те, кто не исполнил обязательства по итогам прошлого года, получит дисциплинарные взыскания в виде выговоров и неполного служебного соответствия», — отметил губернатор.

По его словам, самый низкий уровень освоения был у департаментов капитального строительства, городского хозяйства и здравоохранения.

Напомним, по итогам 2018 года расходная часть бюджета Севастополя была исполнена почти на 79% — 35,6 млрд рублей вместо запланированных 45,2 млрд рублей.