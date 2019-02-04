Понедельник, 4 Февраля 2019 года
15:03:17 МСК

В Севастополе чиновников накажут за плохое освоение бюджета

Экономика

За 10 млрд рублей неисполненных средств чиновников ждут выговоры

Севастополь, 4 февраля 2019, 15:01 — REGNUM  Руководителей департаментов правительства Севастополя накажут за низкое освоение бюджетных средств в 2018 году. Об этом 4 февраля на заседании правительства заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Те, кто не исполнил обязательства по итогам прошлого года, получит дисциплинарные взыскания в виде выговоров и неполного служебного соответствия», — отметил губернатор.

По его словам, самый низкий уровень освоения был у департаментов капитального строительства, городского хозяйства и здравоохранения.

Напомним, по итогам 2018 года расходная часть бюджета Севастополя была исполнена почти на 79% — 35,6 млрд рублей вместо запланированных 45,2 млрд рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить