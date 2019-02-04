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МИД Казахстана определил 40 приоритетных стран для развития торговли

Экономика

В настоящее время ведомство выстраивает новый формат работы всей системы взаимодействия с иностранными инвесторами

Астана, 4 февраля 2019, 14:58 — REGNUM  Министерство иностранных дел Казахстана приступило к созданию комплексной экосистемы привлечения инвестиций, заявил представитель внешнеполитического ведомства республики Айбек Смадияров, сообщает 4 февраля издание BNews.

По его словам, в настоящее время ведомство выстраивает новый формат работы всей системы взаимодействия с иностранными инвесторами. Смадияров добавил, что для повышения эффективности работы в МИД определили 40 приоритетных стран для привлечения инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с министром иностранных дел республики Байбетом Атамкулов новые функции внешнеполитического ведомства, которые акцентированы на развитии торговых отношений со странами мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев обсудил с главой МИД Казахстана новые функции ведомства

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Экономика Казахстана
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