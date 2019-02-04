В Южной Корее провели опрос на тему ипотечного кредитования

Сеул, , 14:43 — REGNUM Представители комиссии по вопросам коммуникации 3 февраля опубликовали результаты опроса на тему ипотечных кредитов в Южной Корее, в котором приняло участие более 5000 семей по всей стране от 20 лет. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

Согласно данному опросу, 51,6% семей в Южной Кореи, взявших ипотечный кредит, испытывают трудности с его погашением.

39% респондентов ответили, что оплачивать ипотечный кредит достаточно проблематично, а 12,6% — очень трудно свести концы с концами.

По возрастным категориям трудности чаще всего испытывают люди старше 60 лет — 58,6%, меньше всего трудностей испытывают люди в возрасте от 30 лет — 46%.

По регионам страны, больше всего трудностей испытывают люди, живущие в провинции Кёнгидо, — 55,2%, однако в столице страны, городе Сеуле, этот показатель был самым низким — 42,4%.

38,1% респондент сообщили, что имеют плавающую ставку по кредиту, а 33% — фиксированную. Однако 16,4% опрошенных вовсе не знают ставку своего ипотечного кредита. 32,5% населения берут ипотеку сроком на 20 лет, 25,9% на 10 лет и лишь 13,5% на 15 лет.