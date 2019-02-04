Минсельхоз Чувашии проиграл суд о взыскании 56 млн с экс-главы птицефабрики

Чебоксары, , 14:37 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии вынес решение по иску регионального минсельхоза и конкурсного управляющего ОАО «Чувашский бройлер» о взыскании с бывшего директора предприятия 56,6 млн рублей. В иске о взыскании указанной суммы убытка отказано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурсный управляющий «Чувашского бройлера» и министерство сельского хозяйства подали иск о взыскании с бывшего директора птицефабрики «убытков в размере 56 593 681 рублей». Заявление было подано в ноябре 2017 года, решение суд вынес 30 января 2019 года: в иске о взыскании убытков отказано.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года суд признал банкротом «Чувашский бройлер», где 49% акций в уставном капитале принадлежит республике. Процедура конкурсного производства открыта сроком на шесть месяцев, до 10 марта 2019 года. Также в прошлом году ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего директора птицефабрики, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве, невыплате зарплаты и неисполнении судебных решений: следствие оценило нанесённый ущерб 133 млн рублей.

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