Цены на мороженую рыбу в России сохраняют стабильность – эксперты

Москва, , 14:26 — REGNUM Розничные цены на мороженую неразделанную рыбу в России сохраняют свою стабильность — проведённый в период с 22 по 28 января мониторинг показал, что средний уровень потребительских цен на продукцию остался прежним. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство).

Вместе с тем на оптовом рынке мороженой рыбы прослеживаются разнонаправленные тенденции. Так, на Дальнем Востоке до 197 рублей за килограмм снизилась стоимость трески свежего вылова, увеличилась до 96 руб. цена на минтай, до 53 руб. — на сельдь, до 100 руб. — на камбалу. Кета в оптовом звене продавалась по 180 рублей за килограмм, горбуша — по 105 рублей.

На Северо-Западе стоимость трески и пикши не изменилась по сравнению с предыдущим периодом и составила 298 и 207 рублей за килограмм соответственно. Цена на скумбрию увеличилась до 126 руб. за килограмм, на атлантическую сельдь — до 75 руб.

В центральных регионах стоимость сельди увеличилась до 78 руб., на скумбрию — до 135 руб. Отмечается также, что в связи с активизацией закупок со стороны поставщиков для государственных нужд стоимость горбуши возросла до 130 руб. за килограмм. Цены минтая и мойвы остались прежними — 117 руб. и 50 руб. соответственно.

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