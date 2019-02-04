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Почти 310 млрд рублей направит Москва на развитие Крыма и Севастополя

Экономика

Соответствующую госпрограмму утвердило правительство РФ

Москва, 4 февраля 2019, 14:25 — REGNUM  В ближайшие три года на развитие Крыма и Севастополя из федерального бюджета будет направлено порядка 310 млрд рублей. Такие вложения в полуостров предусмотрены соответствующей государственной программой, которую утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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«Подписал соответствующее постановление правительства», — сказал председатель правительства РФ на совещании с вице-премьерами, состоявшемся 4 февраля.

Медведев уточнил, что в эту госпрограмму вошла федеральная целевая программа, которая реализуется на полуострове с 2015 года. Также премьер-министр отметил, что средства на реализацию программы в бюджете уже заложены. Причём половина от заявленной суммы будет направлена в регион уже в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года правительство Российской Федерации продлило федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя», которая ранее была рассчитана до 2020 года, ещё на два года. В соответствии с документом, финансирование программы также будет увеличено, в общей сложности на 40 млрд рублей, до 877,8 млрд, с учётом регионального и внебюджетного софинансирования.

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