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Фингруппа из США купила в Прибалтике банк и решила уволить сотни рабочих

Экономика

Банк Luminor во всех трёх странах Прибалтики начинает массовые увольнения

Вильнюс, 4 февраля 2019, 14:22 — REGNUM  Банк Luminor во всех трёх странах Прибалтики начинает массовые увольнения, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 февраля. Банк объявил, что в Литве сократит 400 человек, в Латвии 250 человек, а в Эстонии 130 человек.

Сокращения будут происходить весь 2019 год. В банке утверждают, что Luminor будет работать по новой облегчённой, но более эффективной модели.

Luminor был образован после слияния в странах Прибалтики банков DNB и Nordea. Объединённый банк, который стал одним из самых крупных финансовых учреждений в Литве, Латвии и Эстонии, решила купить финансовая группа из США Blackstone Group. Еврокомиссия уже одобрила эту сделку.

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Банковское дело
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