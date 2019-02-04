В Ингушетии все та же проблема: население не спешит платить за свет и газ

Магас, , 14:21 — REGNUM В Ингушетии продолжает оставаться актуальной проблема долгов за потребленные энергоресурсы. В ряде населенных пунктов уровень оплаты не превышает 20%. Этот вопрос был обсужден на расширенном заседании правительства, посвященном платежной дисциплине в 2018 году.

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Исропил Лотыров доложил, что ситуация с оплатой за газ лучше всего обстоит в селе Гейрбек-Юрт, городе Сунже и селе Бейни Джейрахского района. В них оплачено от 50 до 63% всех платежей. Хуже всех с долгами за газ справляются администрации города Магаса и сел Экажево и Яндаре, где показатели по оплате составляют 17%, 19,1% и 20% соотвественно.

Что касается ситуации с платежами за свет, то и здесь есть свои антилидеры — это станица Вознесенская (16,1%), село Плиево (20%) и город Магас (20,5%). Благополучнее других обстоят дела в селах Армхи (121,8%), Южное (59,6%) и Пседах (58,3%).

Причины такой ситуации с платежами за ЖКХ в категории «население» будет устанавливать специально созданная рабочая группа, отметил Лотыров. А глава республики в очередной раз потребовал ответственным за это направление работы усилить меры для погашения задолженности и недопущения ее дальнейшего роста.

Стоит отметить, что в 2018 году в Ингушетии было оплачено за газ 845 млн рублей, за электроэнергию — более 1,246 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Газпром межрегионгаза», Ингушетия входит в пятерку субъектов РФ, население которых накопило самые большие долги за газ. Сумма задолженности на конец 2018 года составляла 1,131 млрд рублей.