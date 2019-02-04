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В Таджикистане производство мяса курицы планируют увеличить на 60%

Экономика

Производство мяса планируется нарастить за счет строительства новых птицеферм

Астана, 4 февраля 2019, 14:24 — REGNUM  Птицеводы Таджикистана планируют увеличить производство куриного мяса в 2019 году до 12 тыс. тонн, что на 60% больше, чем в 2018 году, заявил генеральный директор ГУП «Птицепром» министерства сельского хозяйства республики Машокир Назаров, сообщает 4 февраля агентство «Авеста».

По его словам, производство мяса планируется нарастить за счет строительства новых птицеферм и восстановления ранее простаивающих отраслевых предприятий.

Напомним, в 2018 году в республике производство куриного мяса составило 7,5 тыс. тонн. За счет этого удалось в два раза сократить импорт этого продукта. Импорт куриных яиц был сокращен в шесть раз.

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Экономика Таджикистана
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