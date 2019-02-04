Бензин дешёвый, зарплаты разные: о ценах в Европе и России

Москва, , 13:47 — REGNUM Понятие дороговизны достаточно относительно, поэтому для какого-либо анализа информации по ценам необходимо с чем-то ее соотносить. Например, с средней зарплатой: рядовой гражданин России может купить порядка 785 литров бензина, тогда как житель Западной Европы в два раза больше, а автолюбитель из Скандинавии в три раза больше, несмотря на более высокую стоимость топлива, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Темпы роста цен на бензин в России в 2018 году значительно опережали увеличение размера зарплат и даже инфляцию, так что острая реакция населения вполне понятна.

«Предпринятых правительством РФ мер должно хватить, по крайней мере, до очередного витка удорожания нефти на мировых рынках до 70−80 долларов за баррель (уровень осени 2018 года).

После чего, внутренний рынок может вновь столкнуться с дефицитом предложения, так как экспортировать сырье вновь станет гораздо выгоднее. Ну, а до тех пор, рост цен вряд ли будет превышать инфляцию в 4−5%», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе, соответствующее исследование провело агентство РИА Рейтинг.

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