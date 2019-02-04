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Холдинг ОВК изготовит 700 зерновозов для экспортной компании

Экономика

Вся партия вагонов будет отгружена до конца III квартала 2019 года

Тихвин, Ленинградская область, 4 февраля 2019, 13:42 — REGNUM  Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (НПК ОВК) поставит 700 вагонов-хопперов для перевозки зерна и продуктов перемола Торговому дому «РИФ». Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба холдинга.

Производство 76-тонных вагонов выполнит Тихвинский вагоностроительный завод (входит в НПК ОВК). Планируется, что вся партия вагонов будет отгружена заказчику до конца третьего квартала текущего года.

Как пояснила директор Торгового дома «РИФ» Марина Турянская, тихвинские зерновозы полностью соответствуют предъявляемым требованиям и позволяют обслуживать растущий грузопоток меньшим количеством вагонов. Преимуществом этих хопперов является увеличенный до 120 м3 объём, что позволяет загрузить до шести тонн зерна больше, чем в типовые вагоны.

Отмечается, что компания является одним из крупнейших российских экспортеров зерновых культур, а в текущем парке экспортера суммарное количество тихвинских вагонов составляет 500 единиц.

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