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Более половины граждан Белоруссии не работают

Экономика

На одного с сошкой – двое с ложкой

Более половины граждан Белоруссии не работают
Цитата из х∕ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США
Безработные

Минск, 4 февраля 2019, 13:42 — REGNUM  В экономике Республики Беларусь в декабре 2018 г. было занято 4336 тыс. человек, сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Белстат проинформировал также, что уровень занятости населения республики (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 — 74 лет) в IV квартале 2018 года составил 68%, а рассчитанный по методологии МОТ уровень безработицы — 4,8% от численности рабочей силы. При обследовании в соответствии с методологией Международной организации труда и рекомендациями ООН было охвачено 0,6% от общего числа домашних хозяйств Белоруссии с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.

В 2018 году население Белоруссии составляло 9,5 млн человек, информировал Белстат. Сельское население при этом составило чуть более 2 млн человек.

По неофициальным данным, около 1 млн белорусских граждан работает в России с временной или постоянной занятостью. Количество числящихся занятыми в белорусской экономике, но реально получающих доход от зарубежного работодателя, в официальной статистике не отражается.

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Экономический кризис в Белоруссии
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