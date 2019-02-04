Бречалов рассказал о перспективе снижения «мусорного тарифа» в Удмуртии

Ижевск, , 13:39 — REGNUM Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для жителей Удмуртии может снизиться в дальнейшем за счет строительства новых мусорных полигонов. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

«Есть резерв для понижения. У нас пять полигонов, а основная составляющая цены — логистическое плечо», — цитирует главу региона ТАСС. Он добавил, что создание мусорных полигонов — это прибыльный бизнес и есть желающие в него инвестировать.

Кроме того, власти республики прорабатывают вопрос о возможности реализации проекта по утилизации отходом на территории Удмуртии.

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По мнению Бречалова, первые дни работы «мусорной реформы» показали свою эффективность. За первые 20 дней января было собрано на 4 тыс. тонн отходов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Раньше этот излишек скапливался на несанкционированных мусорных свалках, которых в регионе сейчас более 1 тыс.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, контракт с ООО «Спецавтохозяйство» в качестве регионального оператора по обращению с ТКО заключили в апреле 2018 года по итогам конкурса. Стоимость контракта составила 29,5 млн рублей. С 1 января 2019 года региональный оператор приступил к работе.

Тариф был утвержден в конце декабря. Размер платы составляет 98,48 рублей для жителей многоквартирных домов и 95,2 для жителей в индивидуальных домах.

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В состав тарифа включены расходы на сбор и транспортирование ТКО, которые будут осуществлять четыре перевозчика по договорам; расходы на захоронение отходов, исходя из тарифов, установленных для пяти полигонов; административные расходы регионального оператора.

Глава Удмуртии ранее говорил, что тариф приемлемый, но существует понимание, что его нужно снижать. В настоящее время это будет затруднительно сделать, поскольку в республике будут работать лишь пять полигонов ТКО, для северных районов транспортное плечо — 180−200 км, что увеличивает затраты оператора. В 2019 году будет вестись работа по организации еще трех полигонов.

При этом спикер Госсовета республики Алексей Прасолов утверждал, что максимальный тариф за услугу вывоза ТКО не должен превышать 60 рублей. Он напомнил, что в 2016 году плата за этот вид услуг без участия оператора составляла 38 рублей, с учетом инфляции платеж должен вырасти максимум до 50−60 рублей. Такой размер оплаты Прасолов назвал «оптимальным» и «реальным».

Однако в минстрое республики заявление депутата назвали «популистскими». По словам замглавы ведомства Дмитрия Сурнина, который сейчас является исполняющим обязанности министра, в момент обсуждения тарифа никакого контррасчета со стороны депутатов госсовета представлено не было.

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