Москва, , 13:32 — REGNUM В России можно принимать любую стратегию любого контроля над чем угодно. Хоть за бюджетом, хоть за рыночной экономикой — толку будет не много. Изобретают что-то похожее на деятельность, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Вот в целом инициатива о повышении эффективности бюджетных расходов здравая, но что-то нет особой уверенности, что толку будет много. Начнём с простых вещей, что именно, мешало этим заниматься, например, с 2002 года или с 2008 по настоящее время? Скорее всего, американские «империалистические хищники», стремящиеся поработить нашу страну, через институты демократии и рыночной экономики.

В России, да ещё с учётом тех абсолютно циничных высказываний в адрес населения от представителей исполнительной власти местного разлива, имеется в виду губернских мелких чиновников и даже ряда губернаторов, ждать исполнения и «майских указов», и новых инициатив, направленных явно на улучшение многих аспектов непростой жизни народа, как минимум трудно», — пояснил эксперт.

Да и сами министры правительства уже не вызывают «щенячьего восторга». Пока рано обсуждать смогут ли члены правительства реализовать заложенные в эту стратегию или концепцию идеи. Для этого нужны действия, а пока все только на словах. Курс национальной валюты поднимут до уровня февраля прошлого года, например. От 65 рублей до уровня в 56 рублей за один американский доллар, работы много.

«Для контроля над бюджетными расходами и работой над финансовой дисциплиной есть в стране Счётная палата РФ, и вот странность, сначала по СМИ передают о возврате в правительство господина Алексея Кудрина, в качестве главы этой Счётной палаты, а потом придумывают новые инициативы в области бюджетного контроля. Это странно», — считает Блинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России утверждена Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019—2024 гг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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