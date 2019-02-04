Samsung Electronics заняла четвертое место в Top Buzz Rankings 2018

Сеул, , 13:29 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics заняла четвертое место в рейтинге брендов по отзывам американских интернет пользователей, сообщает The Korean Economic Daily.

Согласно новостному источнику, международная интернет-фирма по исследованию рынка и анализу данных YouGov провела опрос «Top Buzz Rankings 2018», согласно которому компания Samsung получила 22,3 балла и заняла четвертую строчку в общем рейтинге брендов.

1 место было присуждено развлекательной компании Netflix (33 балла), затем компания, продающая услуги и товары через Интернет Amazon (29,3 балла) и Amazon Prime (28 баллов).

«Top Buzz Rankings» представляет собой гежедневные опросы среди тысячи пользователей сети-интернет о том, о каких брендах они слышали или получали информацию в новостях, рекламу или от кого-то другого в течение последних двух недель. Также оценивается, была ли это информация позитивного или негативного характера. На основании полученных данных и был составлен данный рейтинг.

Кроме того, в первую десятку также вошли: Youtube, средство для чистки Dawn, Toyota, шоколадное драже M&M's, американская сеть быстрого питания Chick-Fil-A.