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Новый российский центр ЕТРИС ДЗЗ в Антарктиде начнёт работу в апреле

Экономика

Работа по развёртыванию комплекса ведётся в районе станции «Прогресс»

Москва, 4 февраля 2019, 13:18 — REGNUM  Антарктический центр приёма информации, создаваемый в рамках Единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ) начнёт работу в апреле текущего года, сообщает 4 февраля пресс-служба Роскосмоса.

В настоящее время специалисты госкорпорации приступили к развертыванию комплекса в районе российской антарктической станции «Прогресс». Необходимое оборудование было доставлено на объект в составе 64-й Российской антарктической экспедиции.

Ранее в районе станции завершились работы по установке антенного комплекса, радиопрозрачного укрытия, аппаратного контейнера, а также началась настройка комплекса, в рамках которой успешно проведены тестовые сеансы по приему информации с научных спутников AQUA, TERRA.

По мнению специалистов Роскосмоса, результатом проведённой в Антарктиде работы станет повышение эффективности целевого применения космических аппаратов за счёт возможности приема и передачи на «большую землю» данных с каждого витка, а также повышение престижа России в части освоения Антарктиды. Ввод станции в эксплуатацию намечен на март-апрель 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия открывает в Антарктиде центр приема спутниковой информации

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