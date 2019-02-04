Судостроительный гигант Hyundai Heavy приобретет своего конкурента

Сеул, , 15:37 — REGNUM Крупнейшая мировая судостроительная корпорация Hyundai Heavy в скором времени приобретёт своего конкурента — Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. К соответствующим договоренностям удалось прийти в результате переговоров с мажоритарным акционером компании, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Hyundai Shipbuilding подписала меморандум о взаимопонимании с держателем контрольного пакета акций своего конкурента — Корейским банком развития (Korea Development Bank), который владеет 55,7% долей в компании. Меморандум предусматривает переход доли во владение Hyundai Heavy и приобретение Корейским банком развития акций Hyundai Heavy на сумму в 1,35 миллиардов долларов. Кроме того, предусматривается оказание Daewoo Shipbuilding финансовой помощи в размере 900 млн долларов. В свою очередь, Hyundai Heavy будет разделён на две компании, лишь одна из которых останется на бирже; общая сумма сделки оценивается в 1,8 млрд долларов.

После поглощения на южнокорейском рынке судостроения останутся два ключевых игрока — Hyundai Heavy и Samsung Heavy Industries.