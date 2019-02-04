Здание Пенсионного фонда в Орле отремонтируют за 3,7 млн рублей

Орел, , 13:14 — REGNUM Электронный аукцион на проведение капитального ремонта в здании Пенсионного фонда по Орловской области объявлен 1 февраля, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные документов закупки. Начальная (максимальная) сумма — 3 млн 739 тыс. 700 рублей. В качестве источника финансирования указан бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

В соответствии с документами закупки, подрядчик должен будет провести работы по замерен системы электрического освещения, силового электрооборудования, заменить окна, дверные блоки, установить офисные перегородки, нанести декоративное покрытие на стены, обои, установить подвесные потолки, провести прочие работы.

Ремонт должен быть завершен до конца октября 2019 года. Заявки на участие в аукционе можно подать до 18 февраля 2019 год, сам аукцион намечен на 22 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы на 7,05%. С 1 января 2019 года стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 87 руб. 24 коп., размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (без учета соответствующих повышений) составляет 5 тыс. 334 руб. 19 коп. По данным Орелстата на середину 2018 года в регионе было зарегистрировано более 270,6 тысячи пенсионеров — это около 38% от общей численности населения. Средняя пенсия в регионе на тот период составляла 12,9 тыс. рублей.