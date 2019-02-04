Потенциал роста нефти находится в районе $70

Москва, , 12:54 — REGNUM Нефть марки Brent 4 февраля торгуется выше $62 за баррель на фоне опасения по поводу избытка предложения сырья, которые ослабели вследствие сокращения добычи ОПЕК+ и введения Вашингтоном санкций против Венесуэлы, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Также рынки воодушевили последние данные от нефтесервисной компании Baker Hughes об уменьшении числа буровых в США до минимума почти девяти месяцев. Число активныъх нефтяных буровых установок сократилось до 847», — отметил эксперт.

Технически нефть Brent обновила локальный максимум в районе $63,15 за баррель и продолжает рост. В рамках основного тренда следующая краткосрочная цель находится в районе $63,73 за баррель.

«В свою очередь в рамках среднесрочного сценария в случае реализации разворотной формации «голова-плечи» потенциал роста находится в районе $70 за баррель», — считает Капустянский.

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