В Калуге банкноты 200 и 2000 рублей вытесняют банкноты соседних номиналов

Калуга, , 12:40 — REGNUM К концу 2018 года доля банкнот 200 и 2000 рублей в наличном денежном обращении Калужской области достигла 7,5%. Всего с момента появления этих банкнот в октябре 2017 года через кошельки жителей региона прошло более шести миллионов таких банкнот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заместитель управляющего калужским отделением Банка России по ЦФО Владимир Репета.

По его словам, двухтысячными банкнотами калужане пользуются чаще, чем «двухсотками». Их в наличном денежном обращении сегодня больше трёх миллионов.

Напомним, тенденция к увеличению количества новых банкнот в 200 и 2000 рублей прослеживается и в целом по России. Так, их доля по итогам 2018 года составила 6%. Причем «двухсотки» и двухтысячные банкноты постепенно вытесняют банкноты соседних номиналов. В России доля тысячерублевых банкнот сократилась с 31 до 27%, а сторублевых — с 20 до 19%.