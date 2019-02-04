МВФ: ВВП Объединенных Арабских Эмиратов все меньше зависит от нефти

Абу-Даби, , 14:55 — REGNUM Новостное издание «Аш-Шарк аль-Аусат» со сслыкой на данные МВФ сообщает, что экономика ОАЭ начинает все меньше зависеть от нефтяных доходов.

Согласно Международному валютному фонду, доля ВВП ОАЭ, не связанного с нефтяным сектором, в 2017 росла на 3,3%, в 2018 на 3,4%, а в 2019 и 2020 годах ожидается рост на 3,9% и 4,2% соответственно.

В целом МВФ прогнозирует быстрое развитие экономики Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно данным организации, в следующие два года ВВП страны ждет рост в размере 3.7%, низкая инфляция, большой бюджетный и торговый профицит.

Тем не менее существуют и определенные риски для роста: замедление роста мировой экономики, волатильность на развивающихся рынках, а также потенциальные геополитические кризисы.